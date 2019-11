Flinke orders voor vliegtuigmaker Airbus

Vliegtuigmaker Airbus heeft op de luchtvaartshow in Dubai een aantal omvangrijke deals wereldkundig gemaakt. Golfmaatschappij Emirates maakte bekend vijftig toestellen van het type A350 te willen hebben. Verder kondigde Air Arabia een order aan van 120 toestellen van het type A320neo en de grotere A321neo en A321XLR.

De Emirates-deal is goed voor een bedrag van 16 miljard dollar op basis van de cataloguswaarde van de vliegtuigen. De toestellen moeten vanaf mei 2023 worden geleverd. De prijs van de Airbus A320neo is ruim 110 miljoen dollar per stuk. De A321 staat voor bijna 130 miljoen dollar te boek. Doorgaans weten maatschappijen bij grote orders de nodige kortingen te bedingen.

Etihad Airways zal op zijn beurt minder 787 Dreamliners van het Amerikaanse Boeing kopen dan eerder geraamd. De luchtvaartonderneming beteugelde zijn groeiverwachtingen om daarmee verliezen goed te maken. Etihad wil tegen 2023 nu 51 toestellen van het type 787 in gebruik hebben. Dat zijn er twintig minder dan oorspronkelijk gepland.