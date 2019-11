Supermarkten staan klaar voor EK

Nu het Nederlands elftal voor het eerst sinds het WK van 2014 weer mee mag doen aan een eindtoernooi, kunnen we ons opmaken voor allerlei acties komende zomer. Winkels en bedrijven hopen deze keer de opvolger van de wuppie, het juichpak of het bierjurkje te hebben. Een succesvolle actie levert veel geld op.

Voor de supermarktsector leverde het WK in 2014, toen de Nederlandse mannen derde werden, ongeveer 54 miljoen euro extra inkomsten op. ING-economen hanteren een vuistregel van 10 miljoen euro per wedstrijd die Oranje speelt. Dan is het dus belangrijk om consumenten over te halen bij jouw winkel hun boodschappen te doen. Al is 50 miljoen euro extra niet veel op een jaaromzet van 37 miljard euro, toch willen supermarkten graag dat je dat geld bij hen besteedt.

Aan de acties voor het EK werken de winkelketens nu al, weet Marco van Bilsen van BrandLoyalty. Dat bedrijf helpt winkels onder meer bij het bedenken en uitvoeren van dergelijke acties. “Het opzetten van een actie kost ongeveer een jaar. Bedrijven hebben hun plannen dus al klaar en geven daar nu het groene licht voor.”

Albert Heijn bevestigt dat het deze zomer met een actie komt, maar houdt voor zich wat dat is. De supermarktketen is wel sinds dit jaar sponsor van de KNVB en viert de kwalificatie voor het EK al met oranje tompoucen.

Een succesvolle actie neemt concurrenten vaak de wind uit de zeilen weet Van Bilsen. “Er is vaak één actie die er met kop en schouders bovenuit steekt.” Zo’n actie is vaak iets dat nog niet eerder gedaan is. “Er moet ook wat magie omheen ontstaan”, omschrijft een woordvoerder van Albert Heijn het.

Bedrijven kiezen volgens Van Bilsen soms voor de veilige weg door iets te doen wat bij een eerder toernooi succesvol was, “maar dat scoort zelden heel goed”. Welke actie wel aanslaat, is moeilijk te voorspellen. “Je moet wat geluk hebben, ook met hoe goed Oranje het doet.”

De acties bij supermarkten zijn overigens niet alleen een Nederlands fenomeen. “Dat denken we wel eens, maar het is echt wereldwijd”, weet Van Bilsen. “Net als het sparen voor messen, pannen en glazen.”