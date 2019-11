‘Tata Steel houdt medewerkers in onzekerheid’

Vakbond FNV is teleurgesteld dat Tata Steel Europe nog geen concrete plannen kan melden over de aanstaande reorganisatie bij het staalconcern. Dat zegt vakbondsbestuurder Aad in ’t Veld, die door het bedrijf achter de hoogovens in IJmuiden is geïnformeerd. Ook vakbond CNV vindt het jammer dat er niet meer bekend is.

“Er is alleen bevestigd dat er op personeel 170 miljoen euro bespaard moet gaan worden. Maar dat wisten we al”, zegt In ’t Veld. De FNV’er is er niet over te spreken dat het bedrijf medewerkers in het ongewisse laat en waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar zijn reorganisatieplannen wil uitwerken.

Dat Tata Steel zou gaan reorganiseren was al eerder duidelijk geworden. De bonden vrezen voor een groot banenverlies. Het staalconcern telt in Nederland zo’n 11.000 werknemers.