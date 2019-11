Tata Steel schrapt duizenden banen in Europa

Tata Steel gaat tot 3000 banen schrappen in Europa. Dat heeft het staalconcern achter de hoogovens in IJmuiden in een verklaring aangekondigd. Het is niet duidelijk hoeveel arbeidsplaatsen verloren gaan in Nederland. Waarschijnlijk heeft ongeveer twee derde van de ingreep betrekking op het kantoorpersoneel.

Dat Tata Steel zou gaan reorganiseren was al eerder bekend, maar over de omvang van de banenreductie waren nog geen aantallen naar buiten gebracht. Het bedrijf telt in Nederland zo’n 11.000 werknemers. In heel Europa werken er meer dan 20.000 mensen.