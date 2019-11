Wall Street opent dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine koersbewegingen aan de handel begonnen, na de records van voor het weekend. De agenda voor beleggers op Wall Street is nagenoeg leeg. Op de financiële markten wordt vooral uitgekeken naar nieuwe ontwikkelingen in de handelsstrijd tussen de VS en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 28.009 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3115 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging met 0,3 procent omlaag naar 8517 punten.

Handelsvertegenwoordigers zouden dit weekend een “constructief” gesprek hebben gehad over de eerste fase van de handelsdeal die momenteel wordt uitonderhandeld. De Chinese centrale bank verraste op zijn beurt met het verlagen van de zogenoemde zevendaagse reporente. Dit zorgde voor speculatie over meer stimuleringsmaatregelen voor de Chinese economie.

Computer- en printerfabrikant HP zakte in de eerste handelsminuten 0,4 procent. Het bedrijf wees een ongevraagd overnamebod van kopieermachine- en printerfabrikant Xerox af. HP wees onder meer op de schuldenberg die een deal zou opleveren.

Cosmeticaproducent Estée Lauder maakte op zijn beurt bekend de aandelen van het Zuid-Koreaanse Have & Be die het nog niet bezit over te nemen. Estée Lauder betaalt 1 miljard dollar voor twee derde van de stukken. Het aandeel won juist 0,4 procent.