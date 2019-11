‘Banen schrappen Tata niet de oplossing’

Het schrappen van banen bij Tata Steel Europe is niet de oplossing van de problemen van het staalbedrijf. Tata moet juist investeren, zegt voorzitter van zowel de Europese als de Nederlandse ondernemingsraad van het bedrijf, Frits van Wieringen. Tata kondigde deze week aan 3000 banen te willen schrappen. In Nederland staan 1650 banen op de tocht, waarbij het voornamelijk om kantoorbanen gaat.

Van Wieringen denkt dat het niet mogelijk is om zoveel banen te schrappen bij het voormalige Hoogovens. “Die mensen op bijvoorbeeld de inkoopafdelingen de afdelingen voor finance en human resource zijn allemaal gewoon aan het werk.” Bovendien is er vorig jaar met de vakbonden in een sociaal plan vastgelegd dat er tot oktober 2021 geen banen verdwijnen, aldus Van Wieringen. “Als de directie dit plan doorzet, dan kunnen we spannende tijden krijgen.”