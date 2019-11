Druk op minister om Schiphol

Er moet snel duidelijkheid komen over de “beheerste groei” van het het aantal starts en landingen op Schiphol. Dat schrijven ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De bewindsvrouw werkt momenteel aan de Luchtvaartnota. Daarin worden de belangen van alle betrokken partijen meegenomen, dus ook die van de tegenstanders van groei.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor een toename van het aantal vliegbewegingen tot minimaal 540.000 vanaf 1 november volgend jaar om “marginalisering” van Schiphol te voorkomen. De organisaties wijzen erop dat de huidige beperking van maximaal 500.000 vliegbewegingen de concurrentiepositie van Schiphol in de weg zit.

Verder pleiten ze in de brief voor meer vervoer per trein als alternatief voor vliegverbindingen tot een afstand van 700 kilometer. Ook Lelystad Airport moet volgens de briefschrijvers zo snel mogelijk in gebruik worden genomen om vakantievluchten van Schiphol over te kunnen nemen.