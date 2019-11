Kalanick verkoopt weer aandelen Uber

Voormalig topman en medeoprichter van technologiebedrijf Uber, Travis Kalanick, heeft nog eens miljoenen aandelen in het bedrijf achter de taxi-app verkocht. Vorige week zette hij ook al een aanzienlijk deel van zijn aandelen in de markt.

De verkopen komen op het moment dat er een einde is gekomen aan de zogeheten lock-upperiode. Hij mocht sinds de beursgang 180 dagen lang geen aandelen van de hand doen. Die periode liep onlangs af. De verkoop van ongeveer een derde van zijn aandelen Uber deze maand leverde hem tot nu toe een bedrag van 882 miljoen dollar op. Dat geld steekt bij deels in andere bedrijven.

Kalanick stond van 2010 tot 2017 aan het hoofd van Uber. Hij legde zijn functie neer na kritiek op de bedrijfscultuur bij het bedrijf, waaronder beschuldigingen dat hij niets zou hebben gedaan met meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij is nog wel in dienst bij Uber.