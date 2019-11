‘Kerstpakket is dit jaar persoonsgericht’

Persoonsgericht is het sleutelwoord voor het kerstpakket van 2019. De meeste werkgevers willen hun medewerkers een gepersonaliseerd kerstpakket geven, of mensen de kans geven iets voor zichzelf uit te zoeken. Dat komt naar voren uit onderzoek van One Question in opdracht van vakblad Het Portaal Uitgevers onder 162 bedrijven.

Een kwart van de ondervraagde bedrijven geeft een kerstpakket dat bijvoorbeeld onderscheid maakt naar geslacht. Vrouwelijke medewerkers krijgen dan een kerstpakket met andere inhoud dan hun mannelijke collega’s. Ook houden sommige werkgevers rekening met godsdienst of eetpatroon. Zo zijn er ook ‘vegapakketten’ voor vegetariĆ«rs.

Nog een populaire optie is om medewerkers een code te schenken waarmee ze zelf online een cadeau uit kunnen kiezen. Dat doet een kwart van de ondervraagde bedrijven. Daarnaast zetten werkgevers cadeaubonnen in.

Een gemiddelde werkgever geeft een kerstpakket van ongeveer 50 euro, wijst het onderzoek uit. Groothandel Sligro, die kerstpakketten verkoopt, meldde eerder een vergelijkbaar bedrag. Dat ligt licht lager dan vorig jaar, toen 53 euro per pakket werd uitgegeven. Wel stijgt het aantal werkgevers dat dit jaar een kerstpakket geeft tot 64 procent van de ondervraagden, tegen 54 procent vorig jaar.