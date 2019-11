Politie arresteert Haagse oprichter blockchain start-up die €78 miljoen zou hebben opgehaald

De oprichter van het Nederlandse blockchain-gamebedrijf Komodore64, Sam N., is gearresteerd nadat hij naar verluidt leveranciers, investeerders en werknemers heeft misleid. Het bedrijf is hierdoor ook failliet gegaan.

De start-up zou de verkoop van haar in-game verzamelobjecten volgen met behulp van de Komodo-blockchain. Sinds de lancering in maart beweerde het bedrijf meer dan 78 miljoen euro te hebben opgehaald uit particuliere investeringen, zo meldt Sprout.

Volgens de berichtgeving werden verdere investeringen ook gedaan in de bijbehorende token K64. Een van de investeerders liet Sprout weten dat hij €600.000 aan het gamebedrijf heeft overgedragen. Na het uitblijven van betalingen aan leveranciers en personeel heeft het bedrijf faillissement aangevraagd. Wat er precies met het geld is gebeurd is nog niet duidelijk.

Om de tuin leiden

De oprichter van Komodore64 zou investeerders om de tuin hebben geleid door te zeggen dat zijn bedrijf investeringen van investeringsbank Goldman Sachs had verworven. Dit blijkt achteraf niet waar te zijn. N. had namelijk een groep mensen die zich voordeed als vertegenwoordigers van de investeringsbank om andere potentiële investeerders te misleiden.

Bovendien zou Komodore64 naar verluidt een lanceringsfeest hebben gehouden dat duizenden euro’s heeft gekost. Volgens het rapport werd het feest gehouden op één van de locaties van een leverancier die nog altijd moeten worden betaald voor het evenement. De werknemers van het bedrijf beweren ook dat ze maandenlang niet zijn betaald. Het UWV dient een claim in als poging de onbetaalde salarissen terug te krijgen.

Woedende investeerders

Het is gemeld dat N. ergens in de afgelopen weken is gearresteerd terwijl hij en anderen in het Hilton hotel in Den Haag verbleven. N. verbleef naar eigen zeggen in het hotel om bij woedende investeerders uit het zicht te blijven.

Hoewel het zeker lijkt dat N. is gearresteerd in verband met zijn betrokkenheid bij Komodore64 en de oplichtingspraktijken, moet dit nog worden bevestigd. De vermeende dader zal later vandaag door de politie worden ondervraagd