Takeaway koploper in hogere AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en wachtten vooral op meer duidelijkheid over de vooruitgang van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak profiteerde maaltijdbestelsite Takeaway van een adviesverhoging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 599,18 punten. De MidKap klom een fractie tot 894,97 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,5 procent.

Takeaway ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 3,5 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse. ArcelorMittal won 1,5 procent. Het staalconcern heeft volgens de vakbonden de geplande sluiting van zijn Ilva-staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente tot nader order opgeschort. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap klom BAM 1,1 procent. De bouwer heeft een opdracht gekregen van 60 miljoen euro voor de bouw van een school in Denemarken. De Duitse automakers BMW, Daimler en Volkswagen stegen tot 0,6 procent in Frankfurt. De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie toonde in de maanden september en oktober herstel.

In Londen steeg easyJet 3,7 procent na publicatie van de jaarcijfers. De Britse luchtvaartmaatschappij liet tevens weten standaard de CO2-uitstoot van al zijn passagiers te compenseren. In Zürich klom Julius Bär 1,3 procent. De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder kondigde in een handelsbericht aan eigen aandelen te gaan inkopen.

BME won 0,7 procent in Madrid. De Duitse beursexploitant Deutsche Börse overweegt zich volgens Spaanse media ook te mengen in de overnamestrijd rond de Spaanse beursuitbater. Het aandeel BME won een dag eerder al 38 procent nadat bekend werd dat branchegenoten Euronext en SIX Swiss Exchange strijden om het bedrijf.

De euro was 1,1068 dollar waard tegen 1,1080 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 56,81 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 62,25 dollar per vat.