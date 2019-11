‘Vrouwen profiteren niet van personeelstekort’

Jonge vrouwen hebben de afgelopen jaren nauwelijks kunnen profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen hun salaris en dat van mannen is de afgelopen twee jaar juist opgelopen. Dat melden weekblad Intermediair en Nyenrode Business Universiteit op basis van hun Nationaal Salaris Onderzoek.

Vrouwen onder de 36 jaar verdienden gemiddeld 6,4 procent minder dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Twee jaar geleden was dit verschil nog een kleine 5 procent. De personeelstekorten in sommige sectoren zorgen weliswaar voor hogere lonen, maar dat gaat grotendeels aan vrouwen voorbij, aldus Olga Kleinlooh van Intermediair. “Puur het feit dat je een vrouw bent, zorgt er al voor dat je minder verdient.”

Gemiddeld verdienen vrouwen 33.750 euro per jaar, ruim 5000 euro minder dan mannen. De kloof wordt echter groter als het opleidingsniveau stijgt. Rekening houdend met het gemiddeld aantal uren dat mannen en vrouwen werken, becijferden Intermediair en Nyenrode dat vrouwen bijna drie weken ‘gratis’ werken.

Ruim een kwart van de Nederlanders is ontevreden over zijn loon en bijna een kwart is actief op zoek naar een nieuwe baan. Behalve het salaris tellen bij die afweging ook de wens voor uitdagender werk, meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, betere secundaire arbeidsvoorwaarden en een kortere reistijd mee.

Voor het Nationaal Salaris Onderzoek werden bijna 44.000 mensen ondervraagd.