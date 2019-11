Rente bij Rabo nog maar één stapje boven nul

De Rabobank verlaagt zijn spaarrente volgende week tot 0,01 procent, slechts één stapje boven nul. Spaarders met tegoeden tot 5 miljoen euro krijgen bij de bank nu nog 0,03 procent rente. Boven de 5 miljoen euro staat de rente op nul, zo blijkt uit een mededeling aan klanten.

Vorige week beloofde ABN AMRO nog géén negatieve rente te gaan rekenen voor mensen met minder dan 100.000 euro op hun rekening. Negatieve rente betekent dat rekeninghouders moeten betalen over hun tegoeden in plaats van dat ze er – een beetje – rente over ontvangen. Rabobank en ING waagden zich toen in een reactie niet aan een soortgelijke harde toezegging.

Negatieve rente voor ‘gewone spaarders’, dus zonder een groot vermogen op de bank, is een gevoelig onderwerp. De rentes dalen al tijden en sparen levert daardoor al langere tijd nauwelijks meer iets op. De grote banken rekenen aan vermogende zakelijke klanten al langer een negatieve rente. Bij ABN AMRO en ING moeten ook spaarders met zeer grote bedragen op hun rekening rente betalen. In Nederland staat bij Evi van Lanschot en Triodos Bank de spaarrente voor gewone spaarders ook al op nul.