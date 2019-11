Wall Street verliest bij opening

Lowe’s dikte 5,2 procent aan na een verhoging van de winstraming voor het gehele jaar en plannen voor een reorganisatie in Canada. Op dinsdag werd het aandeel Lowe’s nog lager gezet in verband met een nieuwe omzetwaarschuwing van de grotere branchegenoot Home Depot.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. Een dag eerder kwam de recordreeks van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 dinsdag al ten einde. De handelsvrees op Wall Street laaide op na het dreigement van president Donald Trump om de importtarieven op Chinese goederen te verhogen als er geen handelsdeal wordt bereikt. Later op de dag geeft de Federal Reserve de notulen vrij van de meest recente beleidsvergadering.

