Tesla flink onderuit op Wall Street

Tesla ging vrijdag flink onderuit op de beurs in New York. De bouwer van elektrische auto’s presenteerde een opvallende pick-uptruck, waar de meningen verdeeld over zijn. Beleggers op Wall Street waren daarnaast voorzichtig gestemd vanwege opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump dat een handelsdeal met China binnen handbereik is.

Tesla leverde ruim 6 procent aan beurswaarde in na een minder geslaagde introductie van zijn pick-up met de naam Cybertruck. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde voor verdeelde reacties. Bovendien sneuvelden de ruiten van de truck tijdens de introductie toen het hoofd design wilde aantonen hoe stevig die waren.

De Dow-Jonesindex stond na ruim twee uur handelen 0,2 procent hoger tot 27.819 punten. De breed samengestelde S&P 500 noteerde omstreeks 17.30 uur (Nederlandse tijd) vrijwel vlak op 3104 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 8498 punten.

Trump liet weten dat een deal met China heel dichtbij is, maar benadrukte dat het land er meer aan gelegen is om een deal te sluiten dan de Verenigde Staten. China had eerder vrijdag gezegd zo’n deal te willen sluiten, maar alleen op basis van gelijkheid en wederzijds respect.