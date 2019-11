Topambtenaar Financiën naar toezichthouder ACM

Topambtenaar Manon Leijten vertrekt bij het ministerie van Financiën en wordt bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ze volgt daar volgend jaar Henk Don op, die na ruim tien jaar opstapt bij de toezichthouder.

Leijten werkte de afgelopen zesenhalf jaar als secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Eerder bekleedde de econome al hoge posten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep brengt Leijten de “nodige ervaring met het werk van markttoezichthouders” met zich mee. Ook haar contacten met toezichthouders AFM en De Nederlandsche Bank zouden van pas komen bij de ACM. Met haar voordracht is ingestemd door de ministerraad.

Dons vertrek was al eerder aangekondigd. Hij werd in 2009 bestuurslid bij de toenmalige NMa. Toen die mededingingsautoriteit in 2013 opging in de ACM kwam hij daar in het bestuur. Eerder was hij onder meer directeur van het Centraal Planbureau (CPB).