‘Deal tussen China en VS heel dichtbij’

China en de VS naderen een gedeeltelijke handelsdeal. Dat schrijft de Global Times maandag. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Chinese krant zou Peking ook werk willen maken van gesprekken over verdere akkoorden in de toekomst.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak voor het weekend ook al van een mogelijk snel akkoord. Daarbij benadrukte hij dat Peking in zijn ogen veel meer geïnteresseerd is om een deal te sluiten dan hijzelf.

Begin oktober kwamen al berichten naar buiten over een akkoord tussen de economische grootmachten. Volgens de VS zou de deal met China de opmaat moeten zijn naar de beëindiging van de handelsoorlog tussen de landen. Peking benadrukte toen dat er nog niks op papier stond. Sindsdien wordt achter de schermen verder onderhandeld over het deelakkoord.