Handelshoop stuwt Wall Street naar records

Op de aandelenbeurzen in New York zijn maandag weer records gesneuveld. Het sentiment aan het begin van een wegens Thanksgiving verkorte handelsweek werd gestuwd door positieve geluiden over de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten. Beleggers verwerkten overnamenieuws uit verschillende sectoren.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 28.066,47 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er 0,8 procent bij tot 3133,64 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 1,3 procent aan tot 8632,49 punten. De S&P en de Nasdaq scherpten hun recordstanden van vorige week verder aan.

Uit China kwamen bemoedigende geluiden over de kansen op een deelakkoord over handel met de Verenigde Staten. Trump sprak voor het weekend ook al van een mogelijk snel akkoord. Daarbij benadrukte hij dat Peking in zijn ogen veel meer geïnteresseerd is om een deal te sluiten dan hijzelf.

Aan het overnamefront werd officieel bekend dat onlinebroker Charles Schwab (plus 2,3 procent) in een transactie van ongeveer 26 miljard dollar zijn branchegenoot TD Ameritrade (plus 7,6 procent) overneemt. Het is de bedoeling dat de megadeal, die voor het weekend al rondzong, in de tweede helft van 2020 wordt afgerond.

Tiffany steeg 6,2 procent. De juweliersketen komt voor 16 miljard dollar in handen van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Daarnaast steeg internetmarktplaats eBay 2,1 procent op de bekendmaking van de verkoop van zijn ticketverkoper StubHub aan Viagogo voor 4 miljard dollar.

General Electric (GE) ging 0,3 procent omhoog. Het industrieel conglomeraat hengelde de Zweedse Carolina Dybeck Happe binnen als nieuwe financieel directeur van de Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk. Een andere zwaargewicht, entertainmentgigant Disney, steeg 0,9 procent na het eerste weekend van de nieuwe hitfilm Frozen 2.

Tesla herstelde 1 procent na de forse tik van vrijdag. Toen werd het bedrijf op de beurs afgestraft door de dramatisch verlopen onthulling van de nieuwe Tesla Cybertruck. Topman Elon Musk kwam in het weekend echter met bemoedigende updates over de interesse in de pick-uptruck.

De euro was 1,1010 dollar waard tegen 1,1009 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent op 57,99 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 63,68 dollar per vat.