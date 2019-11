Shell baalt van mislopen Eneco-deal

Olie- en gasreus Shell is teleurgesteld dat het er niet in is geslaagd om Eneco over te nemen. De Nederlands-Britse onderneming bundelde in de overnamestrijd om het energiebedrijf te kopen de krachten met pensioenfonds PGGM. Tevergeefs zo bleek. Eneco komt nu in Japanse handen.

Shell had naar eigen zeggen met PGGM een competitief bod neergelegd voor Eneco. Dat was inclusief een pakket aan niet-financiƫle voorwaarden en groeiplannen voor de lange termijn. Eneco stemde echter in met het bod van het Japanse consortium van conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu.

Shell zegt de beslissing van Eneco te respecteren en blijft zoeken naar kansen op de markt voor duurzame energie. “We streven ernaar om vanaf 2021 gemiddeld 2 tot 3 miljard dollar per jaar te investeren in New Energies”, aldus Shell-bestuurder Maarten Wetselaar. Tot en met volgend jaar steekt Shell 1 miljard tot 2 miljard dollar per jaar in duurzame energie.