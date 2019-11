AEX begint met kleine min

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine min begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen licht omlaag. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en hielden vooral de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 595,95 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 885,23 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren 0,1 procent.

Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1 procent. Sterkste stijger was betaalbedrijf Adyen met een winst van 0,5 procent. RoodMicrotec daalde 1,8 procent op de lokale markt. De toeleverancier aan de chipindustrie verwacht dit jaar een omzet te behalen die op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. Over de vooruitzichten voor de komende jaren is het bedrijf positief.