Audi zet mes in Duitse personeelsbestand

Autobouwer Audi schrapt komende jaren zo’n 9500 banen in Duitsland in een poging de kosten terug te brengen en de winst op te krikken. Gedwongen ontslagen worden uitgesloten. De ingreep moet volledig via natuurlijk verloop plaatsvinden.

Het was al bekend dat het luxemerk van autoconcern Volkswagen met vakbonden aan het onderhandelen was over verdere kostenbesparingen. Audi kreeg eerder een flinke deuk door het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen. De plannen bij Audi zijn er tevens op gericht om marktaandeel terug te winnen ten opzichte van rivalen BMW en Mercedes-Benz.

Er zijn met de vertegenwoordigers van het personeel meteen ook andere afspraken gemaakt. Zo krijgen de resterende 50.000 werknemers op de fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm een baangarantie tot eind 2029. Ook werkt het bedrijf aan het creĆ«ren van zo’n 2000 nieuwe banen op gebied van nieuwe technologie en elektrische auto’s.

Het merk staat nu nog onder leiding van de Nederlandse topman Bram Schot. Volgens hem pakt Audi met de ingreep structurele problemen aan om het bedrijf beter voor te bereiden op de toekomst. Schot wordt met ingang van april vervangen door de Duitser Markus Duesmann, die eerder werkte voor BMW.