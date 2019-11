Eurofiber breidt uit naar Frankrijk

Glasvezelbedrijf Eurofiber slaat zijn vleugels uit in Frankrijk. De onderneming, die momenteel in Nederland en België actief is, maakte dinsdag bekend drie Franse bedrijven te hebben overgenomen. Het gaat om Eurafibre, ATE en Eura DC, die volgens de koper een sterke positie hebben in Noord-Frankrijk op het gebied van glasvezel, cloudoplossingen en serverdiensten in datacenters.

De Franse bedrijven zijn goed voor 2000 kilometer aan glasvezelnetwerk en twee lokale datacenters. Daarmee worden 150 bedrijventerreinen en 200 plaatsen in de regio bediend. Volgens Eurofiber passen de Franse bedrijven perfect bij de ambitie voor groei binnen Europa.

Eurofiber is in Nederland en België goed is voor 31.000 kilometer aan glasvezelnetwerk. Per week komt daar volgens het bedrijf zeker 40 kilometer bij. Daarnaast heeft Eurofiber ook tientallen datacenters.