Phishing-crimineel gebruikt vaker WhatsApp

De schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van het jaar met ongeveer een derde toegenomen. Banken doen de laatste tijd opvallend veel meldingen van klanten over phishing via mobiele berichtendiensten zoals sms, WhatsApp en Messenger.

Volgens de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gingen bankklanten als gevolg van phishing naar beveiligingscodes in totaal voor zo’n 3,1 miljoen euro het schip in, van een kleine 2,4 miljoen euro in de voorgaande zes maanden. In verreweg de meeste gevallen krijgen mensen de schade door hun banken vergoed. Alleen als ze “grof nalatig” zijn geweest weigeren banken dit doorgaans.

Er zijn de laatste tijd bijna twee keer zoveel meldingen binnengekomen over phishing via mobiele berichtendiensten als over phishing via e-mail. Vaak begint de poging tot fraude op een handelsplatform zoals Marktplaats of Speurders, aldus de organisaties. Vervolgens proberen de criminelen om mensen met een smoes en een hyperlink via bijvoorbeeld WhatsApp naar een valse website te lokken. Die valse website lijkt als twee druppels water op de website van de eigen bank of van een bekende mobiele betaaldienst. Daar wordt het slachtoffer gevraagd om zijn of haar beveiligingscodes voor internetbankieren in te vullen.

De schade door fraude met opgestuurde, gestolen of verloren bankpassen is in de eerste helft van het jaar tot 2,6 miljoen euro opgelopen, waar het in de tweede helft van vorig jaar nog ging om 2 miljoen euro. Hierbij maken fraudeurs ook steeds vaker misbruik van sms. Met grote aantallen valse sms-berichten worden pashouders bijvoorbeeld misleid om hun bankpas op te sturen naar een zogenaamd recyclebedrijf en hun pincode in te tikken op een valse website die zogenaamd van hun bank is. Ook deze schade wordt vaak door banken vergoed.