Taxi-app Ola lokt chauffeurs van rivaal Uber

De een zijn dood is de ander zijn brood. Nu Uber zijn vergunning voor Londen dreigt te verliezen, worden zijn chauffeurs massaal benaderd door concurrent Ola. Die Indiase taxi-app wil in januari toetreden tot de Londense markt en grijpt nu zijn kans. “We nodigen de tienduizenden chauffeurs van privévoertuigen in Londen uit om zich aan te melden bij Ola. We hebben de afgelopen maanden constructieve gesprekken gehad met de autoriteiten en chauffeurs”, verklaart het bedrijf.

Uber heeft ongeveer 45.000 chauffeurs in Londen. In de Britse hoofdstad wordt de app maandelijks door meer dan 3,6 miljoen mensen gebruikt.

Ola is al actief in Britse steden als Liverpool, Birmingham, Bristol en Cardiff. Londen is de heilige graal, als een van de grootste steden van Europa. Ook apps als Bolt, Kapten en Wheely proberen die markt te veroveren.

Uber kreeg maandag te horen dat de licentie voor Londen niet wordt verlengd. Het bedrijf heeft 21 dagen de tijd om in beroep te gaan. In de tussentijd kunnen de Uber-taxi’s gewoon blijven rijden. Londen besloot Uber te weren, omdat het niet genoeg zou doen om de veiligheid van de passagiers te beschermen. Ola zegt dat het gezichtsherkenning gebruikt voor chauffeurs die willen inloggen.