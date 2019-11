Toezichthouder akkoord met overname Marqt

De overname van duurzame supermarktketen Marqt door het bedrijf achter biosuper Ekoplaza mag doorgaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen bezwaren. Na afronding van de transactie blijft volgens de toezichthouder voldoende concurrentie over.

Ekoplaza is onderdeel van DoBriDos, dat ook bekend is met merken als Natuurwinkel en Origin’O. Verder is de houdstermaatschappij actief met groothandelsactiviteiten Udea, Natudis en Biofresh.

Marqt, dat vooral winkels heeft in Amsterdam, zal onder de nieuwe eigenaar meerdere vestigingen gaan sluiten. Het is de bedoeling dat de formules Marqt en Ekoplaza naast elkaar blijven bestaan.