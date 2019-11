Trump: handelsdeal nabij

Een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China is een kwestie van tijd. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden. “Het gaat erg goed”, aldus de Amerikaan. Toponderhandelaars van beide kampen hadden dinsdag een telefonisch onderhoud.

Trump maakte op 11 oktober al de contouren van de handelsdeal kenbaar. Daarbij zou Peking onder meer hebben ingestemd met de aanschaf van Amerikaanse landbouwproducten. Ook zou Peking gestes hebben gedaan op het gebied van intellectuele eigendommen en valutamanipulatie.

Peking benadrukte in oktober dat er nog niks op papier stond. Sindsdien wordt achter de schermen verder onderhandeld over het deelakkoord. De protesten in Hongkong bemoeilijken de onderhandelingen. Peking verwijt de VS onder meer voor onrust te zorgen.