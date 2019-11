AEX opent licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs bleef woensdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers wachten op meer duidelijkheid over het naderende handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump bevinden de onderhandelingen zich in de eindfase en is een handelsdeal een kwestie van tijd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 598,06 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 886,09 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stonden nagenoeg vlak. Londen won 0,3 procent.

Biotechnoloog Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 1,6 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM daalde 0,6 procent na een adviesverlaging door Bernstein. ASML stond bovenaan met een winst van 0,6 procent.

In de MidKap sloot kabel- en telecomconcern Altice Europe de rij met een min van 1,7 procent. Apothekersbedrijf Fagron ging aan kop met een plus van 1,7 procent. PostNL won 0,4 procent. Het postbedrijf verkoopt het onderdeel PostNL Communicatie Services aan Paragon Customer Communications.

Capgemini zakte 0,7 procent in Parijs. Volgens de activistische investeerder Elliott is het bod van 3,6 miljard euro van de Franse IT-dienstverlener op branchegenoot Altran (plus 0,2 procent) te laag. Lufthansa daalde 0,3 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartonderneming wil haar Europese cateringdivisie verkopen aan het Zwitserse Gategroup.

British American Tobacco (BAT) klom 0,2 procent in Londen. De Britse tabaksgigant heeft te lijden onder de vapingcrisis in de Verenigde Staten en verlaagde zijn omzetverwachting voor de tak die zich bezighoudt met e-sigaretten. De Amerikaanse autoriteiten treden strenger op tegen e-sigaretten na een reeks doden als gevolg van een aan vaping gelinkte longziekte. Wel werden de winstverwachtingen gehandhaafd.

De euro was 1,1008 dollar waard tegen 1,1014 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 58,43 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 64,36 dollar per vat.