AEX weer richting 600 punten

Op het Damrak kroop de AEX-index woensdag weer richting de 600-puntengrens. De hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor optimisme op de Europese beursvloeren. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump bevinden de onderhandelingen zich in de eindfase en is een handelsdeal een kwestie van tijd.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 599,49 punten. Eerder deze maand werd de 600 punten al even aangetikt. De laatste keer dat de AEX boven dat niveau wist te sluiten was echter op 22 mei 2001. De MidKap verloor 0,3 procent tot 884,66 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX stonden bovenaan bij de hoofdfondsen met winst van 1 procent en 0,8 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD was de grootste daler met een verlies van 1,3 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM daalde 0,2 procent na een adviesverlaging door Bernstein.

In de MidKap sloot kabel- en telecomconcern Altice Europe de rij met een min van ruim 4 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion ging aan kop met een plus van 2,1 procent. PostNL won 0,3 procent. Het postbedrijf verkoopt het onderdeel PostNL Communicatie Services aan Paragon Customer Communications.

Capgemini zakte 0,7 procent in Parijs. Volgens de activistische investeerder Elliott is het bod van 3,6 miljard euro van de Franse IT-dienstverlener op branchegenoot Altran (plus 0,2 procent) te laag. Lufthansa klom 0,4 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartonderneming wil de Europese cateringdivisie verkopen aan het Zwitserse Gategroup.

British American Tobacco (BAT) won 1,9 procent in Londen. De Britse tabaksgigant heeft zijn omzetverwachting voor de tak die zich bezighoudt met e-sigaretten verlaagd vanwege de vapingcrisis in de Verenigde Staten. Wel werden de winstverwachtingen gehandhaafd.

De euro was 1,1006 dollar waard tegen 1,1014 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 58,55 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 64,44 dollar per vat.