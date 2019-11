KLM koopt elektrische laad- en losvoertuigen

KLM heeft nieuwe elektrische voertuigen en materieel voor op en rondom de luchthaven in gebruik genomen. Met de nieuwe aanwinsten wil de luchtvaartmaatschappij haar voor het milieu schadelijke uitstoot terugdringen.

KLM toonde tijdens een werkbezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) 28 recent aangekochte elektrische laad- en losvoertuigen voor vliegtuigcontainers, 47 elektrische bagagetrekkers en 18 elektrische bagagebanden. Hiermee wordt op jaarbasis ruim 1,1 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten. De investering die hiermee is gemoeid, komt neer op 53 miljoen euro verspreid over vier jaar.

Financieel directeur Erik Swelheim van KLM wijst erop dat 60 procent van het totale afhandelingsmaterieel van KLM nu elektrisch is. “Investeringen in vloot en materieel nemen we voor de lange termijn en vereisen een gezonde financiĆ«le positie van KLM. Het is daarbij heel belangrijk dat we duidelijkheid hebben over groeimogelijkheden op Schiphol en de positie van Lelystad”, zegt hij verder in een toelichting.