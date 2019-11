Lening met garantie voor verbouwing populair

Leningen voor een verbouwing met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) winnen flink aan populariteit. Doordat huizenprijzen blijven stijgen, kiezen veel mensen ervoor hun woning te verbouwen in plaats van te verhuizen. Dit zorgde in het derde kwartaal voor een stijging van 45 procent van het aantal NHG-garanties voor verbeteringen aan het huis

Het totale aantal afgegeven garanties steeg in dezelfde periode met 15 procent tot 32.300. Daarvan werden er 4500 afgegeven voor klussen die de waarde van het huis kunnen verhogen. Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen die het huis energiezuiniger maken, zoals isolatie of een nieuwe hoogrendementsketel. Het aantal oversluiters dat een nieuwe hypotheek met NHG afsloot steeg ook sterk. Daarnaast werden 8 procent meer garanties afgegeven bij hypotheken voor huizenkopers.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.