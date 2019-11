Nikkei zet winstreeks voort

De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw met winst gesloten. Het was de vierde winstbeurt op rij. De hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China bleef de stemming ondersteunen. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden en dat een handelsdeal tussen beide landen een kwestie van tijd is.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent hoger op 23.437,77 punten. Speculatie op meer fiscale stimuleringsmaatregelen van de Japanse overheid om de vertraagde economische groei aan te jagen bood eveneens steun aan de beurshandel. De maker van chipapparatuur Screen Holdings en motorenfabrikant Yamaha behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 4,6 procent en 2,5 procent. De Japanse bank Shinsei Bank zakte 1,5 procent en stond daarmee in de staartgroep.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vlak. Een aanhoudende daling van de winst van Chinese industriƫle bedrijven in oktober zorgde daarbij voor enige koersdruk. De winst van de industriƫle sector nam vorige maand met 9,9 procent af. Dat was de sterkste daling sinds 2011.

In Hongkong ging de Hang Seng-index 0,1 procent omlaag. Alibaba won bijna 4 procent na de succesvolle beursgang van het Chinese webwinkelbedrijf in Hongkong een dag eerder. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,9 procent.