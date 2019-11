Vakbonden en werkgevers tegen zelfstandigenwet

Vakbonden en werkgevers keren zich gezamenlijk tegen de nieuwe zelfstandigenwet van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Via polderorgaan Stichting van de Arbeid adviseren ze de bewindsman om zijn voorstellen voor een minimumbeloning van zelfstandigen en de zogeheten zelfstandigenverklaring niet in te dienen.

Beide partijen vrezen “fikse administratieve lasten” en voorzien grote problemen met naleving, controle en handhaving. Met de zelfstandigenverklaring zou een nieuw type werkende worden gecreëerd dat de arbeidsmarkt onoverzichtelijker zal maken en grote risico’s van misbruik met zich meebrengt.

Het door Koolmees gekozen minimumtarief van 16 euro is volgens FNV gebaseerd op het sociaal minimum. De vakbond noemt het “verwerpelijk” dat op die manier een categorie werkende armen wordt gelegitimeerd. “Waar mensen structureel minder dan 16 euro in rekening kunnen brengen moet je je afvragen of er sprake is van zelfstandige arbeid.”