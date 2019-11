Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de handel begonnen. De aandacht op de financiële markten blijft uitgaan naar de verdere ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront. Ook buigen beleggers zich over bedrijfsresultaten en een forse hoeveelheid macro-economische cijfers.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel een fractie hoger op 28.122 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3146 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent, naar 8673 punten.

De stemming wordt nog steeds gesteund door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. President Donald Trump zei dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden en dat een handelsdeal een kwestie van tijd is.

Voor opening kwam daarnaast een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. De groei werd opwaarts bijgesteld tot 2,1 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 1,9 procent. Andere gegevens zijn onder meer de wekelijkse uitkeringsaanvragen, consumentenbestedingen, orders voor duurzame goederen en voorlopige woningverkopen in de VS.

Computer- en technologieconcern Dell zakte in de eerste handelsminuten ruim 3 procent, na een omzetwaarschuwing voor het lopende boekjaar. Het bedrijf wijst op een zwakkere vraag vanuit het bedrijfsleven naar servers vanwege de politieke en economische onzekerheid.

Vliegtuigbouwer Boeing leverde dik 1 procent in. Luchtvaartautoriteit FAA verklaarde scherper te willen controleren bij het terug de lucht in sturen van de 737 MAX-toestellen van Boeing. De FAA is van plan elk toestel individueel te inspecteren voordat goedkeuring wordt gegeven om het vliegtuig weer te laten vliegen.