Metershoge LEGO-molen in flagshipstore A’dam

Amsterdam treedt toe tot een select groepje wereldsteden met een eigen ‘flagshipstore’ van LEGO. De winkel van het Deense speelgoedmerk in de Kalverstraat wordt vrijdag officieel geopend. Daarmee komt de hoofdstad in het rijtje te staan met onder meer Londen, New York, Shanghai en Parijs die al een dergelijke LEGO-winkel hebben.

Blikvanger is een 3,25 meter hoge LEGO-molen die speciaal voor de winkel is ontworpen molen. Het bouwwerk weegt 1820 kilo en is opgebouwd uit 885.757 steentjes. In het ontwerp en de bouw van de molen zitten alleen al 3140 manuren. In de winkel in de Kalverstraat komt volgens LEGO de Nederlandse cultuur en identiteit sterk terug.

Ook Nederlandse kunstwerken zijn in LEGO-steentjes uitgevoerd. Daaronder mozaïeken van Marten en Oopjen van Rembrandt. LEGO benadrukt dat deze, anders dan de echte schilderijen, wel in Amsterdam zullen blijven. Ook werken van andere Hollandse meesters zijn in de LEGO-store te bewonderen. Bezoekers van de LEGO-winkel in Amsterdam kunnen ook met de Mosaic Maker een foto van hun gezicht laten omzetten in LEGO-stenen.

Overigens is de flagshipstore op de Kalverstraat niet de eerste officiële LEGO-winkel in Nederland. Utrecht had eerder dit jaar de primeur. Verder telt Nederland een aantal winkels die zich hebben gespecialiseerd in LEGO.