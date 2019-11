Mogelijk acties om sluiting Offerman-fabriek

CNV zinspeelt op acties tegen vleesverwerker Offerman. De vakbond is niet te spreken over voorstellen van de onderneming voor een sociaal plan voor medewerkers van de fabriek in Aalsmeer, die werd gesloten nadat een listeriabesmetting op de locatie aan het licht kwam.

Voorlopig blijft de vakbond nog in gesprek met Offerman. Maar onderhandelaar Soraya Faez wil wel dat het bedrijf toeschietelijker is in vergoedingen voor medewerkers die hun baan verliezen. “Anders staat de eerste staking al snel voor de deur”, schrijft ze in een brief aan CNV-leden. Volgens Faez biedt Offerman nu alleen de wettelijk verplichte transitievergoeding.

Het steekt CNV ook dat reistijd voor werknemers die op een andere locatie komen te werken niet wordt vergoed. Bij Offerman was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bracht in oktober naar buiten dat door besmette etenswaren uit de Aalsmeerse fabriek drie mensen waren overleden en een vrouw een miskraam kreeg. Daarop werd de productievestiging gesloten.