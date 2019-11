‘Partijen geïnteresseerd in overname XS4ALL’

Meerdere partijen zijn geïnteresseerd in een overname van KPN-dochter XS4ALL. Dat heeft de advocaat van de ondernemingsraad van de internetprovider gezegd bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

Welke partijen interesse zouden hebben getoond, vertelde de raadsman niet. Hij maakte de opmerking in zijn pleidooi met de strekking dat in zijn geheel niet is bewezen dat het bedrijfsmodel van een zelfstandig XS4ALL op termijn onder druk zou komen te staan.

De Ondernemingskamer buigt zich donderdag over de vraag of KPN het recht heeft om zijn dochter XS4ALL op te heffen. De zaak is aangespannen door de ondernemingsraad van de internetprovider. Die vindt de plannen slecht onderbouwd en in strijd met gemaakte afspraken.

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. Sindsdien is XS4ALL een apart merk, dat zich onderscheidt door zijn activisme, bijvoorbeeld door de inzet voor privacy online.