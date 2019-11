‘Toekomst kleine vakman in gevaar’

De toekomst van kleinschalig specialistisch vakmanschap is in gevaar. Daarvoor waarschuwt ondernemersorganisatie MKB-Nederland, omdat een belangrijke subsidie eind volgend jaar wordt stopgezet.

“Het gaat bijvoorbeeld om de hoefsmid, de audicien, dakdekker en orthopedisch schoentechnicus. Beroepen waar je echt niet zonder kunt of wilt”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. In het specialistisch vakmanschap zijn in totaal 80.000 mensen werkzaam.

De betreffende overheidssubsidie bedraagt 450.000 euro per jaar en is bedoeld voor een meld- expertisepunt dat de afgelopen jaren veel ervaring en kennis heeft opgebouwd om kleine en unieke beroepen en hun opleidingen op mbo-niveau overeind te houden.

“Die ondersteuning blijft nodig, om te voorkomen dat onmisbare beroepen straks dreigen te verdwijnen”, aldus Vonhof. Als voorbeeld noemt hij het beroep van betonstaalverwerker. “Zonder dat beroep kan er geen brug in Nederland meer worden gebouwd. En toch was de opleiding jarenlang leeg. Door bemiddeling van het meldpunt is de opleiding in september weer opgestart met vijftien studenten in de beroepsbegeleidende leerweg.”