Stijging iDEAL-betalingen voor Black Friday

Op Black Friday is via iDEAL ongeveer evenveel afgerekend als vorig jaar. Maar op de dagen die aan de koopjesdag voorafgaan, is dit jaar veel meer met iDEAL betaald dan een jaar geleden. Dat meldt Betaalvereniging Nederland. Volgens haar komt dat door een oproep van brancheorganisaties aan winkeliers, om dit jaar ruim vóór Black Friday te beginnen met hun aanbiedingen. Klanten hebben daardoor hun aankopen voor Black Friday en Sinterklaas gespreid over de hele week.

In de afgelopen week waren er gemiddeld zo’n 2,5 miljoen iDEAL-transacties per dag, met een piek van ruim 3,6 miljoen op Black Friday. Vorig jaar ging het om 1,65 miljoen transacties in dezelfde aanloopperiode, met 3,5 miljoen betalingen op de koopjesvrijdag.

Ook het bedrag waarvoor in afgelopen week is gekocht ligt nu flink hoger dan vorig jaar: bijna 1,5 miljard euro tegen ruim 1,1 miljard euro. In een ‘normale week’ wordt voor gemiddeld 1 miljard euro afgerekend met iDEAL.

Per creditcard werden de afgelopen week 3,3 miljoen transacties betaald, voor een bedrag van 308 miljoen euro.

De eerste cijfers voor pinbetalingen bij de fysieke kassa worden zondag verwacht.