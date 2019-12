BMW steekt 400 miljoen euro in iNext-fabriek

Automaker BMW investeert 400 miljoen euro in zijn grootste fabriek in het Duitse Dingolfing. Het geld wordt gebruikt voor aanpassingen die nodig zijn om op de locatie op termijn de volledig elektrische aangedreven SUV iNext te maken. De productie van de sportieve terreinwagen moet daar in 2021 beginnen.

De iNext moet in Dingolfing van dezelfde band gaan rollen als waar nu hybride voertuigen en auto’s met verbrandingsmotoren worden geproduceerd. Door in te zetten op flexibele productiestructuren is BMW naar eigen zeggen optimaal uitgerust om aan de huidige marktvereisten te voldoen.

Dingolfing in Beieren is de grootste BMW-fabriek in Europa. De circa 18.000 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat 1500 auto’s van de band rollen.