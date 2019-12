‘Kerstboom moet dit jaar groter dan ooit’

Een kerstboom van meer dan 2 meter is dit jaar opmerkelijk geliefd. Circa een vijfde van alle verkochte kerstbomen tot nu toe betrof een dergelijk groot exemplaar, meldde voorzitter Gerard Krol van de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK). In 2018 was gemiddeld nog 10 tot 15 procent van de verkochte kerstbomen meer dan 2 meter hoog.

De trend is dit jaar om kerst ‘groots’ te vieren. Daardoor is de vraag naar grotere bomen aan het stijgen, aldus Krol. Hij ziet ook dat er vaak voor een tweede, kleinere kerstboom van 80 centimeter tot 1 meter lang wordt gekozen. “Die komt dan in de hal of in de kinderkamer te staan.”

Veel consumenten kiezen voor de duurdere Nordmann. Deze boomsoort is gewild omdat deze zijn naalden relatief langer vasthoudt. “Maar het is ook een brede en een lange boom, die veel plek nodig heeft”, zegt de kerstboomkenner. Hij stelt verder dat kwaliteit steeds belangrijker wordt omdat bomen steeds vroeger in huis worden gehaald. “Je wilt niet dat de naalden al met Driekoningen allemaal op de vloer liggen”, aldus Krol.

De kerstboomoogst is volgens de kenner dit jaar goed ondanks de droge zomer. De bomen die het hebben overleefd, kregen nog redelijk veel regen in augustus en september en zijn van hoge kwaliteit. Volgens Krol herken je een “goede, verse kerstboom” aan de kleur van de naalden en de vorm van de boom. “De klassieke kerstboom heeft een piramidevorm, is vol zonder open gaten en heeft een rechte piek,” aldus de voorzitter.

Dit jaar verwacht de VNK dat er in Nederland tot 2,7 miljoen kerstbomen worden verkocht. Dat zou een stijging van 5 procent zijn ten opzichte van een jaar eerder. Prijsverhogingen verwacht de vereniging niet. Een doorsnee Nordmann-spar van tien jaar oud is 1,75 meter lang en kost tussen 30 en 35 euro.