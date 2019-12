Ook iets meer pinbetalingen Black Friday

Net als het aantal betalingen met iDeal is het aantal pinbetalingen op Black Friday dit jaar licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook in fysieke winkels waren er al de hele week aanbiedingen, waardoor de grote piek uitbleef, meldt betaalvereniging Nederland.

Gemiddeld waren er afgelopen week ruim 12,4 miljoen pinbetalingen per dag. Op Black Friday was er een piek met een kleine 18,8 miljoen pinbetalingen. Die dag werd er 563 miljoen euro uitgegeven. Bovendien waren er nog 326.000 betalingen met een creditcard met een waarde van 37 miljoen euro. In totaal waren er 3 procent meer betalingen met een bankpas of creditcard dan vorig jaar.

Omdat Black Friday en het laatste weekeinde voor Sinterklaas samenvielen, rekenden winkeliers op grote drukte. Die bleef echter uit. Het drukste moment aan de kassa’s lag al op zaterdag 23 november rond 16.00 uur. Toen waren er 920 pinbetalingen per seconde.