China wil meer elektrisch rijden

China maakt vaart met het vergroenen van zijn enorme wagenpark. In 2020 moet een kwart van de nieuwe auto’s volledig elektrisch zijn, of een hybride auto met of zonder stekker. Dat maakt het ministerie van Industrie en Informatietechnologie bekend.

Enkele jaren terug lag die doelstelling voor 2020 nog op 20 procent. Met de nieuwe doelstelling wil de Chinese overheid de vervuiling tegengaan, maar ook de afhankelijkheid van olie uit het buitenland.

Verder willen de autoriteiten hiermee de Chinese auto-industrie, waarvan de groei wat terugloopt, weer op stoom brengen. In een voorlopig voorstel stond overigens dat in 2035 ongeveer 60 procent van het wagenpark “geĆ«lektrificeerd” moest zijn, maar dat cijfer ontbrak in de definitieve versie.