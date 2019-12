Cyber Monday drukste dag ooit in VS

Cyber Monday, de dag waarop veel consumenten online op jacht gaan naar koopjes voor het feestdagenseizoen, was de drukste winkeldag ooit voor Amerikaanse webwinkels. Volgens data-onderzoeker Adobe Analytics werd er op de eerste maandag na Thanksgiving voor 9,2 miljard dollar aan spullen aangeschaft. Dat betekend een toename van 17 procent op jaarbasis.

Tussen 10.00 ’s ochtends en 14.00 ’s middags was sprake van spitsuur. Bijna een derde van alle aankopen vond plaats in die tijdsperiode. De webwinkelverkopen werden aangejaagd door barre weersomstandigheden in grote delen van de VS.

Amerikanen geven in de feestdagenperiode, de maanden november en december, naar verwachting 135 miljard dollar online uit. Daarmee is onlineshoppen goed voor 13,4 procent van de totale uitgaven. Dat was vorig jaar 12,3 procent.