Energierekening gaat volgend jaar omlaag

Klanten van energiemaatschappijen Essent, Eneco en Vattenfall gaan er volgend jaar op vooruit. De variabele energietarieven blijven namelijk gelijk, terwijl de belastingen omlaaggaan. Dat resulteert volgens prijsvergelijker Pricewise in een lagere energierekening.

Vattenfall en Eneco hebben dinsdag telefonisch bevestigd dat de variabele tarieven van stroom en gas in januari 2020 gelijk blijven. Essent meldde dat maandag al. Dat geldt tot 1 juli volgend jaar, wanneer de prijzen weer kunnen worden aangepast.

Alleen de kosten van de meter en aansluiting zullen stijgen. Maar dat gaat volgens Hans de Kok van Pricewise slechts om een bedrag van gemiddeld 5 euro per jaar, waar de belastingen 75 euro lager zullen zijn. Per saldo is een gemiddeld huishouden dus 70 euro goedkoper uit. Dit gaat alleen om de klanten die gebruikmaken van variabele energietarieven.

“Alleen de grote, slecht ge├»soleerde huizen zullen er op achteruitgaan,” aldus De Kok. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft tien soorten huishoudens in kaart gebracht, die verschillen in grootte en energiegebruik. Negen daarvan zullen een lagere energierekening krijgen.

Klanten kunnen er ook voor kiezen om de energieprijzen voor een jaar of langer vast te zetten. Volgens De Kok is het op dit moment gunstig om daarop over te gaan en kunnen huishoudens zo nog meer besparen.

Het is goed mogelijk dat de energierekening voorlopig voor het laatst omlaaggaat, verwacht De Kok. “We verwachten dat de netwerkkosten door de energietransitie zullen stijgen en dat vanaf 2022 ook de belastingen weer omhooggaan.”