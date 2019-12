Hongkong blijft hotspot ondanks onrusten

Hongkong lijkt ondanks de aanhoudende protesten zijn status als toeristische trekpleister te behouden. De Aziatische stad zal dit jaar naar verwachting wederom afsluiten als populairste plaats voor internationale bezoekers, zo meldt marktonderzoeker Euromonitor vooruitlopend op publicatie van zijn jaarlijkse top 100.

In de lijst wordt gekeken naar bezoekers die langer dan 24 uur, maar korter dan een jaar, op de plaats van bestemming verblijven. Het gaat in totaal om 400 steden wereldwijd die langs de meetlat worden gelegd.

De ranglijst wordt gedomineerd door steden in Aziƫ. Naast nummer 1 Hongkong staan nog eens 39 steden in Aziƫ in de top 100, waarvan 4 in de top 5. De nummer twee positie lijkt weggelegd voor Bangkok, gevolgd door Macau en Singapore. Londen is naar verwachting de nummer vijf. Daarmee zakt de Britse hoofdstad twee plaatsen ten opzicht van vorig jaar. Dat komt vermoedelijk door brexitonzekerheden.