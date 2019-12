Kamer wil Wiebes spreken over overname Eneco

De Tweede Kamer wil een debat met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de voorgenomen overname van energiebedrijf Eneco door een Japans consortium. Een meerderheid steunt een verzoek daartoe van SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

De Kamer wil onder meer weten of de Nederlandse belangen, met name op het gebied van duurzame energie, voldoende gewaarborgd zijn als Eneco in handen valt van de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu. Eneco is nu nog eigendom van 44 gemeenten. Als de overname doorgaat, kunnen die ruim 4 miljard euro onderling verdelen.

Wiebes liet eerder weten dat hij zich geen zorgen maakt over de duurzame koers van Eneco, maar niet alle parlementariƫrs zijn daar net zo gerust op. De minister zei ook al dat hij niet van plan is zich met de overname te bemoeien, al moet hij formeel wel toestemming geven. Daarbij moet hij kijken naar zaken als veiligheid en leveringszekerheid.