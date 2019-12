Kranten Italië in handen familie Agnelli

Miljardairsfamilie Agnelli, de grootste investeerder in het zakenblad The Economist, neemt een controlerend belang in de uitgever achter de Italiaanse kranten La Repubblica en La Stampa. De zakenfamilie die mede aan de wieg stond van autofabrikant Fiat, legt ruim 102 miljoen euro neer voor 44 procent van GEDI Gruppo Editoriale. De Agnelli’s hadden al bijna 7 procent van GEDI in handen.

De familie doet een bod van 0,46 euro per aandeel. Dat is zo’n 60 procent hoger dan de sluitingsprijs van GEDI van afgelopen week. Het aandeel van de uitgever is dinsdag in Milaan inmiddels 60 procent hoger gezet na het nieuws.

De relatie tussen de zakenfamilie en het in Turijn gevestigde dagblad La Stampa gaat ver terug. In de jaren twintig van de vorige eeuw was de krant al eens in handen van de Agnelli’s.

De familie is de laatste tijd actief met overnames. Zo wordt gekeken of Fiat Chrysler, waar de familie nog een controlerend belang in heeft, samen kan gaan met de Franse branchegenoot PSA, dat eigenaar is van onder meer Peugeot, Citroën en Opel.