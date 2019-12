PME houdt pensioenpremie gelijk

Medewerkers in de metalektro betalen volgend jaar evenveel pensioenpremie als dit jaar. Dat heeft pensioenfonds PME besloten.

Deelnemers aan het pensioenfonds betalen een premie van 22,7 procent. Daarvan komt maximaal de helft voor rekening van de werknemers, de rest wordt door de werkgever betaald. In welke verhouding dat gebeurt hangt af van de afspraken in de cao.

Een pensioensverhoging voor oud-werknemers zit er niet in. De dekkingsgraad van PME is al enige tijd beneden de 100 procent. Tot vorige maand dreigden daardoor zelfs kortingen, maar minister Wouter Koolmees besloot tot een tijdelijke versoepeling van de regels. PME heeft nu, net als andere pensioenfondsen in Nederland, tot eind volgend jaar om de dekkingsgraad omhoog te krijgen.

Bij PME zijn ongeveer 145.000 werknemers uit de metalektro aangesloten. Het fonds verzorgt de pensioenen voor 166.000 oud-werknemers uit die sector. Daarmee is PME het vijfde pensioenfonds van Nederland.