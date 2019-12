Speelgoedwinkel verdwijnt uit winkelstraat

Als de sint cadeautjes gaat kopen, staat hij in de winkelstraat steeds vaker voor een dichte deur. Het aantal fysieke speelgoedwinkels is namelijk gedaald van bijna 1200 in 2015 tot zo’n 800 dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Deze afname was overal in het land te zien, maar het meest in Zeeland. Het aantal fysieke speelgoedwinkels per 100.000 inwoners halveerde hier naar 5, als je de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ernaast legt.

In Overijssel staan relatief de meeste speelgoedwinkels in de winkelstraat, namelijk 6 per 100.000 inwoners. Alle andere provincies zitten op of net onder het Nederlands gemiddelde van 5.

Het aantal online-speelgoedwinkels maakte juist een snelle groei door, van bijna 700 in 2015 tot 1300 dit jaar. Een derde hiervan is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. Maar relatief gezien zijn de meeste online-speelgoedwinkels te vinden in Flevoland, waar er 12 zijn per 100.000 inwoners. Daarna volgen Drenthe, Friesland en Groningen met elk 10.