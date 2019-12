Volksbank belooft positieve spaarrente in 2020

Spaarders bij ASN Bank, RegioBank en SNS hoeven niet bang te zijn voor een negatieve rente. De Volksbank, de organisatie achter de drie banken, belooft om de spaarrente komend jaar boven nul te houden voor spaarders met maximaal een ton op de bankrekening. Voor particuliere spaarders met een spaarsaldo tot 25.000 euro stelt de bank specifiek een minimumgrens in van 0,01 procent.

De bank komt met deze belofte na eigen onderzoek onder 3000 consumenten. De uitkomst daarvan was dat spaarrente onder nul “principieel onaanvaardbaar” is. “Negatieve rente druist in tegen de sterke Nederlandse spaarmentaliteit. Het is ons met de paplepel ingegoten dat sparen loont, en is door de Nederlandse banken jarenlang gestimuleerd,” aldus de Volksbank.

De spaarrente beweegt zich al langere tijd richting de nul in Nederland, gedreven door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). In omringende landen is bij sommige banken al sprake van negatieve rente voor particuliere spaarders. Ook banken in Nederland denken na over het wel of niet invoeren van een negatieve rente.